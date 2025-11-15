POL-DEL: Landkreis Wesermarsch : Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung bei einem Verkehrsunfall in Jade +++ Zeugenaufruf ge sucht Am

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Wesermarsch : Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung bei einem Verkehrsunfall in Jade +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 14. November 2025, ca. 13:40 Uhr , kam es auf der Rönnelstraße in Jade zu einem Verkehrsunfall , der 30-jährige Unfallverursacher muss sich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Zur Unfallzeit befuhr der 30-jährige Oldenburger mit seinem Pkw VW die Rönnelstraße, als ein vor ihm fahrender 65-jähriger Mann aus Rastede beabsichtigte, mit seinem Pkw Hyundai nach rechts auf die Mühlenstraße abzubiegen. Der 30-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 65-Jährigen auf.

Anschließend fuhr der 30-Jährige mit seinem Pkw vor den Pkw des 65- Jährigen und beschädigte den Pkw Hyundai nach derzeitigen Erkenntnissen absichtlich, indem er rückwärts gegen diesen fuhr.

Der Oldenburger verließ daraufhin sein Fahrzeug , schlug den 65- Jährigen in das Gesicht und trat gegen dessen Bein. Zudem beleidigte er den 65-Jährigen.

Die Höhe der Sachschäden ist derzeit unbekannt. Gegen den 30-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Die Polizei Nordenham sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Ablauf machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/26940, mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

