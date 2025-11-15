PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch : Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung bei einem Verkehrsunfall in Jade +++ Zeugenaufruf ge sucht Am

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 14. November 2025, ca. 13:40 Uhr , kam es auf der Rönnelstraße in Jade zu einem Verkehrsunfall , der 30-jährige Unfallverursacher muss sich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Zur Unfallzeit befuhr der 30-jährige Oldenburger mit seinem Pkw VW die Rönnelstraße, als ein vor ihm fahrender 65-jähriger Mann aus Rastede beabsichtigte, mit seinem Pkw Hyundai nach rechts auf die Mühlenstraße abzubiegen. Der 30-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 65-Jährigen auf.

Anschließend fuhr der 30-Jährige mit seinem Pkw vor den Pkw des 65- Jährigen und beschädigte den Pkw Hyundai nach derzeitigen Erkenntnissen absichtlich, indem er rückwärts gegen diesen fuhr.

Der Oldenburger verließ daraufhin sein Fahrzeug , schlug den 65- Jährigen in das Gesicht und trat gegen dessen Bein. Zudem beleidigte er den 65-Jährigen.

Die Höhe der Sachschäden ist derzeit unbekannt. Gegen den 30-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Die Polizei Nordenham sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Ablauf machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/26940, mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 09:53

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhäuser gesucht

    Delmenhorst (ots) - Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Max-von-Laue-Straße in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit von Freitag, 14. November 2025, 07:30 Uhr bis 14. November 2025 16:45 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zu zwei Einfamilien-häusern verschafft. Das Eindringen in die Gebäude erfolgte jeweils über ein Fenster. Die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 18:40

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Verkehrsunfall in Großenkneten-Döhlen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Eine bislang unbekannte Person ist am Freitag, 14. November 2025, in Döhlen von der Krumlander Straße abgekommen und hat erheblichen Schaden verursacht. Die Polizei hat ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen. In der Zeit von ungefähr 13:00 bis 14:40 Uhr war die Person mit einem Auto auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren