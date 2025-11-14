PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Verkehrsunfall in Großenkneten-Döhlen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Person ist am Freitag, 14. November 2025, in Döhlen von der Krumlander Straße abgekommen und hat erheblichen Schaden verursacht. Die Polizei hat ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen.

In der Zeit von ungefähr 13:00 bis 14:40 Uhr war die Person mit einem Auto auf der Krumlander Straße in Richtung Döhlen unterwegs. In der Linkskurve in Höhe der Lehmkuhlenstraße ist der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr mehrere Leitpfosten, ein Straßenschild und eine Kurvenwarntafel. Aufgrund der erheblichen Schäden an den Schildern muss davon ausgegangen werden, dass auch das Auto stark beschädigt wurde. Die Fahrt wurde trotzdem fortgesetzt. An der Unfallstelle fanden Beamte der Polizei Fahrzeugteile, die einem schwarzen Volvo zuzuordnen waren.

Wer den Unfallzeitpunkt noch näher eingrenzen oder Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/97385-0 mit der Polizei Großenkneten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

