Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Frau in Delmenhorster Innenstadt um Erspartes gebracht +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Delmenhorster Innenstadt ist am Donnerstag, 13. November 2025, eine Frau um ihre Ersparnisse gebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 73-jährige Delmenhorsterin war gegen 14:00 Uhr zu Fuß in der Lange Straße unterwegs und wurde vor einem Sportgeschäft von einer Frau angesprochen. In dieses Gespräch schaltete sich eine zweite Frau ein. Gemeinsam erzählten sie von Unglück, das der Familie der 73-Jährigen drohen würde und durch eine Art Zauber abgewendet werden könne. Die Delmenhorsterin fuhr nach Hause, verstaute ihre Ersparnisse in einem Handtuch und übergab dieses wie vereinbart gegen 16:30 Uhr vor einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße an die beiden Frauen. Dass sie Kriminellen auf den Leim gegangen war, bemerkte die 73-Jährige erst als es zu spät und mehrere tausend Euro verloren waren.

Bei der Erstattung der Anzeige gab die geschädigte Delmenhorsterin Beschreibungen der Frauen ab.

Frau 1:

- ungefähr 55 bis 60 Jahre alt - von schlanker Statur - ca. 165 cm groß - mit schwarzen, lockigen und zugebundenen Haaren - bekleidet mit einer Jeans und einer Jacke - sprach ausschließlich Russisch

Frau 2:

- etwa 50 Jahre alt - ebenfalls schlank - etwas kleiner als Frau 1, ca. 160 cm - trug einen hellbraunen Mantel, eine schwarze Hose und eine beigefarbene Mütze

Wer weitere Hinweise zu den Frauen geben kann oder die Übergabe des Handtuchs in der Bahnhofstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Zudem bittet die Polizei zum wiederholten Male um Sensibilisierung gerade älterer Mitmenschen. Immer dann, wenn sie zur Übergabe von Wertgegenständen oder Überweisung von Geld aufgefordert werden, sollten sie Rücksprache mit Angehörigen oder Freunden halten oder sich an die Polizei wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell