Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugin einer möglichen Auseinandersetzung am Bahnhof Wildeshausen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 01. Oktober 2025, soll es am Bahnhof in Wildeshausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Die Polizei sucht nun eine Zeugin.

Ein 17-Jähriger aus Ganderkesee befand sich gegen 08:50 Uhr zu Fuß auf dem Weg zur Schule und soll im Bereich des Fahrradstandes am Bahnhof unvermittelt von einem 26-jährigen Mann aus Dötlingen geschlagen worden sein. Eine bislang unbekannte Frau soll auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sein und für eine Beendigung gesorgt haben.

Diese Frau wird nun gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

