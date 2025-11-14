Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne sind am Donnerstag, 13. November 2025, gegen 13:30 Uhr, hohe Schäden entstanden.
Ein 77-jähriger Mann aus dem Saarland war zur Unfallzeit mit einem Toyota auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage kam er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem Sattelzug, der von einem 64-Jährigen aus Detmold gefahren wurde.
Am Toyota und dem Sattelanhänger entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Beide Männer und die 76-jährige Beifahrerin im Toyota blieben glücklicherweise unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell