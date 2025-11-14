PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Unfall auf der Autobahn 28 in Hatten leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Bremen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten ist am Freitag, 14. November 2025, gegen 05:30 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden. Nach dem Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger Mann aus dem Kreis Cloppenburg mit einem Lkw die Autobahn 28 in Richtung Bremen. Kurz hinter dem Parkplatz Hemmelsberg wechselte er auf den linken Fahrstreifen, auf dem sich ein 35-jähriger Mann aus dem Ammerland mit einem Audi näherte und auf das Heck des Lkws auffuhr. Er schleuderte nach dem Aufprall in die mittleren Schutzplanken und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Auch der Lkw kam nach links von der Fahrbahn ab und mit der Fahrerkabine auf den Schutzplanken zum Stehen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden, die auf insgesamt etwa 45.000 Euro beziffert wurden

Nach dem Unfall war der linke Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr in Richtung Bremen konnte zunächst über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Für die Bergung des Lkws war ab 08:30 Uhr aber die Errichtung einer Vollsperrung erforderlich. Die Autobahnmeisterei Oldenburg leitete den Verkehr im Kreuz Oldenburg-Ost von der Autobahn 28 ab bzw. verhinderte ein Auffahren in Richtung Bremen. Die Aufhebung der Sperrung ist voraussichtlich gegen 10:30 Uhr möglich.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wer den Zusammenstoß beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

