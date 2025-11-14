Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrerin eines E-Scooters bei Unfall in Wildeshausen verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Donnerstag, 13. November 2025, gegen 17:30 Uhr, eine E-Scooter-Fahrerin verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Die 38-jährige Frau aus Wildeshausen überquerte zur Unfallzeit die Fahrbahn der Ahlhorner Straße, um die Fahrt auf der Visbeker Straße fortsetzen zu können. Dabei wurde sie vom Auto eines bislang unbekannten Mannes erfasst, der zeitgleich aus der Heemstraße in die Ahlhorner Straße einbog. Die 38-Jährige kam zu Fall und erlitt Verletzungen, die im nahen Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer des Autos rief der verletzten Frau nach dem Zusammenstoß noch etwas zu, setzte seine Fahrt danach aber in Richtung Westring fort.

Wer den Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

