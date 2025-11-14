Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vier Personen bei Unfall in Großenkneten verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten sind am Freitag, 14. November 2025, gegen 09:50 Uhr, vier Personen verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit wollte eine 79-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Mercedes aus der Straße "Nordholzkamp" in die Straße "Sager Esch" einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 29-Jährigen aus Großenkneten, der mit einem BMW in Richtung Sage unterwegs war. Der BMW prallte frontal in die linke Seite vom Mercedes. Nach der Kollision war die 79-Jährige im Auto eingeschlossen, weil sich die Türen auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen ließen. Nach der Befreiung durch 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Großenkneten und Sage wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Auch der 29-jährige BMW-Fahrer, die 19-jährige Beifahrerin und ein 29-jähriger Mitfahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

Die Landesstraße zwischen Sage und Großenkneten war für ungefähr eine Stunde voll gesperrt. Um 11:30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und konnte vollständig freigegeben werden.

