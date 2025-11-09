PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Raub am Michaelshaus - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde die Polizei zum Park am Michaelshaus in Buer gerufen. Ein 43jähriger Gelsenkirchener habe sich mit weiteren Personen dort aufgehalten und sei ohne erkennbaren Grund von einem unbekannten Mann zunächst ins Gesicht geschlagen worden. Im weiteren Verlauf habe diese Person ein Messer gezückt, ihn damit bedroht und ihm einen 50-Euro-Schein aus der Hand gerissen. Anschließend habe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt. Der 43jährige wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Versorgung. Der Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Er soll aus der örtlichen Trinker-/Drogenszene stammen und sich oft in der Nähe des Tatortes aufhalten. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, vermutlich deutsch, braune Lederweste mit "Jack Daniels"-Emblem, dunkle Hose Die Polizei Gelsenkirchen ruft Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zum Tatverdächtigen machen können, dazu auf, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder die Beamtinnen und Beamten der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen

