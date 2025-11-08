PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Streit im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10:15 Uhr, kam es in der Gelsenkirchener Altstadt an der Kreuzung Gildenstr. / Elisabethstr. zu einem Beinaheunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW-Fahrer. Der 41jährige Gelsenkirchener Radfahrer und der 20jährige Fahrzeugführer aus Voerde hielten beide an und es kam zu einem lautstarken verbalen Streit. Weil der Gelsenkirchener sich bedroht fühlte, zog er ein Springmesser aus seiner Jackentasche und hielt es in Richtung des 20jährigen. Dieser entriss dem Radfahrer das Messer, wobei er sich eine leichte Schnittverletzung zuzog. Ein Zeuge informierte die Polizei, welche das Messer sicherstellte und die streitenden Parteien trennte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

