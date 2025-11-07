PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisstenfahndung der Landespolizeiinspektion Saalfeld

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Landespolizeiinspektion Saalfeld der Polizei Thüringen bei einer Vermisstenfahndung. Gesucht wird eine 14-Jährige, die seit nunmehr zwei Monaten aus einer Jugendeinrichtung abgängig ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Mädchen im Bereich Gelsenkirchen aufhält.

Weitere Details sowie ein Bild der vermissten Jugendlichen finden Sie in der Pressemitteilung der Landespolizeiinspektion Saalfeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6153735

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 14:23

    POL-GE: Widerstand bei Verkehrskontrolle

    Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstagmittag, 6. November 2025, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 13.15 Uhr über die Straße Darler Heide in Erle, als sie auf einen Porsche aufmerksam wurde. Auf der Rückbank saß ein Kind, allerdings ohne den vorgeschriebenen Kindersitz. Kurz darauf hielt der Fahrer in einer Nebenstraße an. Als die Beamten den 31-jährigen Gelsenkirchener einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:22

    POL-GE: Betrunkener fährt durch Drive-In-Schalter

    Gelsenkirchen (ots) - Die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache war sicherlich kein Teil der Bestellung eines 25 Jahre alten Gelsenkircheners in einem Schnellrestaurant am Urban-von-Vorst-Weg in Buer. Eine Mitarbeiterin des Schnellrestaurants alarmierte am Freitag, 7. November 2025, gegen 1 Uhr die Polizei, als sie feststellte, dass der Kunde am Drive-In-Schalter offenbar alkoholisiert sein Auto führte. Die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:00

    POL-GE: Cannabisplantage in Mehrfamilienhaus sichergestellt

    Gelsenkirchen (ots) - Das Piepen eines Feuermelders führte am Mittwoch, 5. November 2025, zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus auf der Wanner Straße. Die Einsatzkräfte rückten in die Altstadt aus und verschafften sich zunächst einen Überblick über die in Rede stehende Wohnung. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand, jedoch hielt das Signal des Feuermelders an. Da ein Brand innerhalb der Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren