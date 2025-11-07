POL-GE: Vermisstenfahndung der Landespolizeiinspektion Saalfeld
Gelsenkirchen (ots)
Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Landespolizeiinspektion Saalfeld der Polizei Thüringen bei einer Vermisstenfahndung. Gesucht wird eine 14-Jährige, die seit nunmehr zwei Monaten aus einer Jugendeinrichtung abgängig ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Mädchen im Bereich Gelsenkirchen aufhält.
Weitere Details sowie ein Bild der vermissten Jugendlichen finden Sie in der Pressemitteilung der Landespolizeiinspektion Saalfeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6153735
