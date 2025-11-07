Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisstenfahndung der Landespolizeiinspektion Saalfeld

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Landespolizeiinspektion Saalfeld der Polizei Thüringen bei einer Vermisstenfahndung. Gesucht wird eine 14-Jährige, die seit nunmehr zwei Monaten aus einer Jugendeinrichtung abgängig ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Mädchen im Bereich Gelsenkirchen aufhält.

Weitere Details sowie ein Bild der vermissten Jugendlichen finden Sie in der Pressemitteilung der Landespolizeiinspektion Saalfeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6153735

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell