Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Cannabisplantage in Mehrfamilienhaus sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Das Piepen eines Feuermelders führte am Mittwoch, 5. November 2025, zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus auf der Wanner Straße. Die Einsatzkräfte rückten in die Altstadt aus und verschafften sich zunächst einen Überblick über die in Rede stehende Wohnung. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand, jedoch hielt das Signal des Feuermelders an. Da ein Brand innerhalb der Wohnung nicht ausgeschlossen werden konnte, fuhren die Einsatzkräfte der Feuer-wehr mit einem Leiterwagen an das Gebäude heran und schauten von außen durch die Fenster. Flammen waren zwar nicht ersichtlich, jedoch eine große Menge augenscheinlicher Marihuanapflanzen in speziellen Gewächshäusern. Weil ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz im Raum stand, wurde die Polizei hinzugerufen. Diese öffnete die Wohnungstür und stellte etwa 250 Pflanzen in Indoor-Gewächshäusern, Klima- und Belüftungsgeräte, spezielle Waagen sowie Verpackungsmaterialien fest. Hinweise auf einen Brand oder anwesende Personen konnten in der Wohnung nicht festgestellt werden. Die beweiserheblichen Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 38-jährige Wohnungsinhaber stellte sich noch am gleichen Tag auf einer Polizeiwache in Gelsenkirchen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem Anbau von Betäubungs-mitteln eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

