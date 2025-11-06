PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Autoaufbrüche in Schalke und Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Zu mehreren Autoaufbrüchen kam es in der Nacht von Dienstag, 4. November 2025 auf Mittwoch, 5. November 2025 an der Ortsteilgrenze zwischen Schalke und Bulmke-Hüllen. Unbekannte verschafften sich bei insgesamt sechs Fahrzeugen Zutritt, die sich geparkt auf der Liboriusstraße, Dresdener Straße, Hammerschmidtstraße, Hertastraße und dem Pauluskirchplatz befanden. Die Diebe schlugen bei fünf Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und durchwühlten den Innenraum nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld und weitere Wertgegenstände.

Sollten Sie im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 4. November 2025 und Mittwochmorgen, 5. November 2025 etwas Verdächtiges in den genannten Bereichen gesehen haben, dann melden Sie sich bitte mit Hinweisen beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240

Denken Sie daran, Ihr Fahrzeug immer abzuschließen und lassen Sie keine Wertsachen oder persönliche Gegenstände unbeaufsichtigt im Auto liegen. Auch nicht, wenn Sie das Auto nur kurz verlassen. Sperren Sie gestohlene Debit- und Kreditkarten unverzüglich über den Sperr-Notruf 116 116 und alarmieren Sie uns, wenn Sie einen Aufbruch oder Diebstahl bemerken.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

