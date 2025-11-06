PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Verfolgungsfahrt durch den Wissenschaftspark

Gelsenkirchen (ots)

Ein Rollerfahrer ohne Helm und mit ausgeschaltetem Licht erregte am Mittwochnachmittag, 5. November 2025, die Aufmerksamkeit eines Streifenteams der Polizei Gelsenkirchen. Der 18-jährige Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Virchowstraße in Ückendorf unterwegs, wo ihm die Beamten entgegenkamen. Als sich diese dazu entschlossen, den Fahrer aus Gelsenkirchen zu kontrollieren, bog er auf einen Fußweg in Richtung Wissenschaftspark ab. Trotz eingeschalteter Anhaltesignale und der Aufforderung über den Außenlautsprecher des Streifenwagens anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt durch den Wissenschaftspark fort. In Höhe der Rheinelbestraße mussten die Polizisten die Verfolgung schließlich aufgrund von Absperrpollern im Boden abbrechen. Durch die parallel eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine weitere Streifenwagenbesatzung den Roller, zunächst ohne den Fahrer, schließlich auf der Straße Am Wasserwerk auffinden. In unmittelbarer Nähe trafen die Beamten dann auch auf den vermeintlichen Fahrzeugführer. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Zudem stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Versicherungskennzeichen nicht zu dem vorgefundenen Roller gehörten und der Verdacht der Urkundenfälschung vorliegt. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Roller wurde sichergestellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

