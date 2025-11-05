Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigungen in Jugendtreff/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund von Vandalismus wurden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Dienstagmorgen, 4. November 2025, zu einem Jugendtreff an der Ückendorfer Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich für die Beamten ein Bild der Verwüstung dar. Unbekannte öffneten Schränke, durchwühlten diese und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Durch das Umwerfen von Mobiliar und das Umherwerfen von Lebensmitteln entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Verantwortliche des Jugendtreffs in Ückendorf waren zuletzt am Freitag, 31. Oktober 2025, bis etwa 19 Uhr vor Ort. Am Dienstagmorgen stellte eine 44-jährige Mitarbeiterin die Sachbeschädigungen fest. Wie die Tatverdächtigen in das Gebäude gelangten, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei Gelsenkirchen ruft Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zu Tatverdächtigen machen können, dazu auf, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder die Beamtinnen und Beamten der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 entgegen.

