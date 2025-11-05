Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Uneinsichtiger Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss

Gelsenkirchen (ots)

Gleich zwei Blutproben an einem Tag wurden einem 44-jährigen Gelsenkirchener im Laufe des Dienstags, 4. November 2025, durch einen Arzt auf der Polizeiwache ab-genommen. Der VW Golf fiel einem Streifenteam der Polizei Gelsenkirchen um kurz nach 19 Uhr auf der Europastraße in Bulmke-Hüllen auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer am selben Tag, etwa eine Stunde vor der Kontrolle, bereits von einem anderen Streifenwagen auf der Europastraße kontrolliert worden war. Aufgrund mehrerer Hinweise ergab sich bei der ersten Kontrolle der Verdacht, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Drogenschnelltest und die dazugehörige Aussage des Gelsenkircheners bestätigten den Verdacht. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 44-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Auto ausdrücklich untersagt.

Dieser Anordnung kam der Mann nicht nach, setzte sich kurze Zeit später wieder in sein zuvor geparktes Auto und fuhr in die zweite Verkehrskontrolle. Mit dem Pflaster der ersten Blutprobe am Arm wiederholte sich der Vorgang nochmal. Der Fahrzeugführer wurde zur Polizeiwache gebracht, ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zur Gefahrenabwehr und zur Verhinderung weiterer Autofahrten wurde zudem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zum Abschluss dieses Sachverhalts zeigte sich der Mann weiterhin uneinsichtig und schlussendlich auch aggressiv den Beamten gegenüber.

