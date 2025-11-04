Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Festnahme nach Tötungsdelikt

Gelsenkirchen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Essen hat nach einem Tötungsdelikt in Gelsenkirchen-Buer einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt. Der Beschuldigte wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Auch die Obduktion ist für heute geplant.

Am Montagnachmittag, 3. November 2025, wählten Zeugen gegen 17.05 Uhr in der Velsenstraße den Notruf der Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese eine Frau mit Stichverletzung auf dem Boden liegend vor einem Mehrfamilienhaus vorfinden. Ebenfalls eintreffende Rettungskräfte brachten die 24-jährige Hernerin umgehend in ein Krankenhaus, wo sie trotz Notoperation schließlich ihrer Verletzung erlag.

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde noch vor Ort von den Beamten vorläufig festgenommen.

Die Polizei sicherte den Tatort und richtete eine Mordkommission ein.

Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen der Tat. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell