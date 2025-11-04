Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden nach Einbruch in unbewohntes Haus - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Montagnachmittag, 3. November 2025, der Polizei verdächtige Geräusche in Form von Wasserrauschen aus einem unbewohnten Haus auf der Uechtingstraße. Eine Streife betrat das Gebäude in Schalke-Nord und stellte fest, dass der gesamte Keller bereits mehrere Zentimeter unter Wasser stand. Als Ursache für die Überschwemmung wurden entwendete Wasserrohre und Zuleitungen festgestellt. Das Wasser spritzte an mehreren Stellen unkontrolliert in die Kellerräume und füllte diese. Die Beamten informierten die Feuerwehr und die Firma Gelsenwasser, die die Wasserzufuhr zu dem Haus abstellte.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Tatverdächtige unbefugt in das leerstehende Gebäude eingedrungen sind und die Wasserleitungen entwendet haben. Ein genauer Tatzeitraum kann nicht benannt werden.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Bezug auf diesen Sachverhalt gemacht haben werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0209 365 8112 oder der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

