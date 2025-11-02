PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Pärchen mit Eisenstangen angegriffen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend gegen 19:05 Uhr verließ ein Pärchen an der Straße Flöz Sonnenschein in Gelsenkirchen-Ückendorf ein Uber-Taxi. Nach dem Aussteigen wurden die 23jährige Frau und der 25jährige Mann durch 4 Personen unvermittelt mit Eisenstangen angegriffen und verletzt. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich mit einem schwarzen Mercedes AMG. Beschrieben werden sie als vermutlich serbisch mit südländischen Aussehen.

Das Pärchen, das Platzwunden und Prellungen im Gesicht erlitt, wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02093658240 oder 02093652160 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Kulka
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

