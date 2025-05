Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Vier Hunde im Auto

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 24.05.2025, gegen 18:00 Uhr, stellte eine Polizeistreife aus Titisee-Neustadt in Schwärzenbach einen Pkw fest, der auf einem Wasserschacht festhing. Im Pkw fanden die Polizeibeamten allerdings nur vier unverletzte Hunde im Kofferraum vor, Personen waren keine vor Ort. Den folgenden Ermittlungen nach soll der Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Wasserschacht zum Stillstand gekommen sein. Der Fahrer hatte sich offensichtlich kurz vor dem Eintreffen der Polizei auf den Weg gemacht, um die Abholung der Hunde zu organisieren. Während der Ermittlungen an der Unfallstelle kam der 40-jährige Fahrer des Pkw zurück. Bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv. Bislang wird davon ausgegangen, dass weder am Pkw noch an dem Wasserschacht ein Sachschaden entstand. Aufgrund dessen gelangt der Fahrer des Pkw bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell