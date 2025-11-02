PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am 01.11.2025 kam es um 15:30 Uhr auf der Westerholter Straße in Gelsenkirchen-Buer zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Ein 73-jähriger Mann aus Reken fuhr zum Unfallzeitpunkt aus bislang unbekannter Ursache plötzlich in den Gegenverkehr. Ein ihm entgegen kommender 55-jähriger Gelsenkirchener konnte einen Frontalzusammenstoß noch verhindern, wurde jedoch seitlich getroffen und drehte sich dabei um 180 Grad. Das Fahrzeug des 73-jährigen kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter und kam erst nach ca. 30 Metern in einem Waldstück zum Stehen.

Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Westerholter Straße durchgängig einseitig gesperrt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Paesler, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

