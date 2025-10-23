Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autodiebe entwenden weißen BMW X1 (HP-IM 1324)

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.10.) hatten es Kriminelle auf einen weißen BMW X1 abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-IM 1324 war im Heinrich-Lanz-Ring abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem zuvor auf unbekannte Weise gestohlenen Original-Fahrzeugschlüssel entwendet.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

