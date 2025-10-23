PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen
Kripo ermittelt

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Diebe brachen am Mittwochabend (22.10.) gewaltsam ein Zigarettenautomat in der Ostendstraße auf und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Wann genau es zu der Tat kam ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder etwas gehört?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 12:43

    POL-DA: Trebur-Astheim: Weißer Jeep "Grand Cherokee" gestohlen/Kripo ermittelt

    Trebur (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (22.10.) haben Kriminelle einen weißen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-XH 22 war in der Königstädter Straße abgestellt. Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:00

    POL-DA: Michelstadt: Mehrere Verstöße bei Kontrollen im Stadtgebiet festgestellt

    Michelstadt (ots) - Ermittlerinnen und Ermittler des Erbacher Kommissariats 34 haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag (21.10.) Kontrollen in Erbach, Michelstadt, Höchst und Bad König durchgeführt. Hierbei haben die Ordnungshüter 16 Personen sowie vier Fahrzeuge kontrolliert und im Anschluss mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. So ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren