POL-DA: Pfungstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen
Kripo ermittelt
Pfungstadt (ots)
Bislang unbekannte Diebe brachen am Mittwochabend (22.10.) gewaltsam ein Zigarettenautomat in der Ostendstraße auf und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Wann genau es zu der Tat kam ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.
Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder etwas gehört?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
