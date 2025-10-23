Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert im Herrngarten

Rennrad und Betäubungsmittel sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" führten Zivilfahnder gemeinsam mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei am Mittwoch (22.10.) im Bereich des Herrngartens und der Innenstadt Kontrollen durch. Zwischen 8.00 und 14.00 Uhr überprüften die Ermittler 15 Personen und leiteten drei Strafverfahren ein.

Die Beamten starteten ihre Kontrollen in der Bismarckstraße, wo sie gegen 10.20 Uhr zwei Männer überprüften, welche keinerlei Ausweisdokumente vorweisen konnten. Bei der Überprüfung der beiden stellte sich heraus, dass die 32 und 30 Jahre alten Männer keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzen. Sie mussten die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache begleiten.

Kurz nach der ersten Kontrolle fiel den Ermittlern ein ihnen bekannter Mann mit einem hochwertigen Fahrrad auf, welcher gegen 10.40 Uhr in den Herrngarten fahren wollte. Da der 46-Jährige unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des Rennrads machte, stellten die Beamten das Rad sicher. Die weiteren Ermittlungen werden ergeben, ob das Rad möglicherweise aus einer Straftat stammt.

In den Mittagsstunden, gegen 12.30 Uhr, überprüften die zivilen Ermittler erneut im Bereich des Herrngartens einen 48 Jahre alten Mann. Bei dessen Durchsuchung beschlagnahmten sie Kleinstmengen Betäubungsmittel. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen fanden auf dem 1. Revier statt, bevor der 48-Jährige seinen Weg fortsetzen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell