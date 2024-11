POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kellereinbruch

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am gestrigen Mittwoch (13.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Eine 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen 08.15 Uhr fuhr eine 27-jährigen Autofahrerin und die 54-jährigen Autofahrerin auf der Schillstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße hielten die beiden Fahrerinnen an der Ampel an. Beim Anfahren fuhr die 27-Jährige offenbar aus Unachtsamkeit auf die vor ihr ...

