POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Selbstbedienungsmärkte im Visier Krimineller

Polizei nimmt drei Männer vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Dank schnell eingeleiteter Fahndungen, konnte die Polizei in der vergangenen Nacht drei Männer im Alter von 23 bis 30 Jahre vorläufig festnehmen.

In Kranichstein kam es am Mittwochabend (22.10.) gegen 23.10 Uhr am Strahringerplatz zu einem Diebstahl aus einem Selbstbedienungsladen, bei dem die Täter sich unter anderem Kaffeebohnen und Süßigkeiten einsteckten. Zuvor hatten sie mittels Gewalt die Schiebetüren des Ladens geöffnet. Beim Verlassen des Geschäfts konnte ein 30-Jähriger von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Der zweite Täter, ein 25 Jahre alter Mann, flüchtete zu Fuß, konnte aber noch im Nahbereich von einer weiteren Streife gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Das im Rucksack verstaute Diebesgut stellten die Beamten sicher, wonach das Duo für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache kam. Hier mussten sie eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, bevor sie den Heimweg antreten durften.

Ebenfalls gewaltsam, wollte sich ein 23-Jähriger am Donnerstagmorgen (23.10.) in Darmstadt Zugang zu einem Selbstbedienungsladen in der Frankfurter Straße verschaffen. Nachdem ihn gegen 1.00 Uhr ein Zeuge dabei beobachtet hatte, wie er einen Gegenstand in die Tür stecken wollte, um so ins Innere zu gelangen, flüchtete der junge Mann auf einem Fahrrad. Dank einer schnell eingeleiteten Fahndung konnte der 23 Jahre alte Mann aber in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Zum Abgleich seiner Personalien musste er die Beamten aufs Polizeirevier begleiten, von wo aus er entlassen wurde. Alle drei Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

