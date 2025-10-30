PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Ladendiebe verletzen Ladendetektiv und flüchten - eine Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Ein Tatverdächtiger konnte am Mittwoch, 29. Oktober 2025, nach einem Ladendiebstahl aus einem Supermarkt auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen vorläufig festgenommen werden. Er und drei weitere Komplizen hatten sich zuvor eine handfeste Auseinandersetzung mit dem Ladendetektiv geliefert.

Die vier Männer füllten gegen 18 Uhr zwei mitgeführte Rucksäcke mit Waren aus den Regalen des Geschäfts und versuchten anschließend, den Supermarkt zu verlassen. Im Eingangsbereich sprach der 37-jährige Ladendetektiv die beiden Männer mit den Rucksäcken an und versuchte, sie an der Flucht zu hindern. Daraufhin eilten die beiden anderen Männer den Tatverdächtigen zur Hilfe und versuchten, ihnen die Flucht zu ermöglichen. Durch das Gerangel wurde der Detektiv des Supermarktes leicht verletzt und drei der Männer konnten mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung flüchten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten lediglich einen 24 Jahre alten Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und vorläufig festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung des Supermarktes aufgezeichnet. Die Ermittlungen dauern an. Wer weitere Angaben zu den flüchtigen Männern machen kann, kann sich unter der Rufnummer 0209 365 8112 beim zuständigen Kriminalkommissariat oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

