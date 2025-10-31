Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige nach Taschendiebstahl und Betrug gesucht - Öffentlichkeitfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe eines Bildes aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Unbekannten in einem Fall von Taschendiebstahl und Computerbetrug am Freitag, 13. Juni 2025, in der Altstadt.

Zunächst stahl ein Unbekannter gegen 14.15 Uhr die Geldbörse eines Esseners an einem Kassenautomat in einem Parkhaus in der Nähe der Innenstadt, als dieser ihm Hilfe bei der Bedienung des Automaten anbot.

Im Anschluss tätigten zwei gesuchte Personen verschiedene Einkäufe mit der zuvor entwendeten Debitkarte des bestohlenen Seniors.

Eine Überwachungskamera filmte die abgebildete Frau bei der Tatausführung.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht nun das Bild der Überwachungskamera freigegeben. Das Bild kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/184427

Wer Angaben zu der abgebildeten Person und ihrem unbekannten Mittäter machen kann, meldet sich bitte beim zuständigen Kommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell