POL-PDKL: Autos beschädigt zurückgelassen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen in der Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 21-jährige Mann um kurz vor 9 Uhr aus der Zeppelinstraße in den Kreisel in Richtung Bahnhof ein. Eine aus der Rosenhofstraße kommende Pkw-Fahrerin wollte ebenfalls in den Kreisel einfahren. Sie bemerkte zwar ...

