Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen in der Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 21-jährige Mann um kurz vor 9 Uhr aus der Zeppelinstraße in den Kreisel in Richtung Bahnhof ein. Eine aus der Rosenhofstraße kommende Pkw-Fahrerin wollte ebenfalls in den Kreisel einfahren. Sie bemerkte zwar den Motorradfahrer und bremste ab, fuhr aber sehr weit in den Kreisel ein. Beim Versuch, dem Pkw auszuweichen, stürzte der 21-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. |elz

