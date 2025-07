Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb verliert Beute bei der Flucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Ladendiebs wurde am Dienstagabend die Polizei in die Mainzer Straße gerufen. Der 33-jährige Mann hatte in einem Baumarkt Werkzeug in Höhe von circa 1.000 Euro eingesteckt und ohne zu zahlen den Markt verlassen. Er versuchte davonzurennen. Ein Detektiv hatte den Mann dabei beobachtet und verfolgte ihn durch die Mainzer Straße. Bei seiner Flucht verlor der Dieb nach und nach die geklauten Gegenstände. In Höhe der Kreuzung Mannheimer Straße und Gersweilerweg konnten die eingesetzten Polizisten den Mann stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen fanden die Beamten das restliche Diebesgut. Zudem stellten sie ein Taschenmesser sicher, das er griffbereit in seiner Umhängetasche hatte. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls rechtfertigen. |elz

