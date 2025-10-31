PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei nach Jugendspiel in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ist am Donnerstagabend, 30. Oktober 2025, aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung zu einem Sportplatz in Gelsenkirchen-Rotthausen gerufen worden. Zuvor hatten auf dem Fußballplatz an der Straße Auf der Reihe zwei B-Jugend-Mannschaften gegeneinander gespielt.

Nach Abpfiff der Partie soll es nach Zeugenaussagen zunächst zu einer Rudelbildung und anschließend zu einer Schlägerei gekommen sein. Bereits während des Spiels soll es zu Provokationen auch von Seiten der Zuschauer gekommen sein.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten gegen 20.40 Uhr waren nur noch Spieler der Gästemannschaft vor Ort. Ein 15-jähriger Gelsenkirchener wurde von Rettungskräften behandelt, konnte jedoch vor Ort wieder entlassen werden. Mindestens zwei weitere Personen, ein 16-Jähriger sowie die Mutter eines Spielers, wurden ebenfalls angegangen. Sie blieben jedoch unverletzt.

Die Polizei nahm Zeugenhinweise auf und leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung ein.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

