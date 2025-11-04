PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Jugendliche mit nicht versichertem Elektro-Dreirad in der Feldmark unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Ein Elektro-Trike ohne gültiges Versicherungskennzeichen erregte am Montag, 3. November 2025, die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen. Der 14-jährige Fahrer war gemeinsam mit dem 15-jährigen Besitzer des Fahrzeugs auf der Aldenhofstraße in der Feldmark unterwegs. Polizeibeamte hielten das Duo aus Gelsenkirchen gegen 14.15 Uhr in Höhe der Röhrenstraße an und kontrollierten die Jugendlichen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten die abgekratzte Fahrgestellnummer auf. Daraufhin sollte das Fahrzeug sichergestellt werden, was den 15-Jährigen derart in Rage versetzte, dass er mit der Faust ein Loch in die Fassade eines Hauses schlug. Da er sich auch in der Folge nicht beruhigte, wurde der Jugendliche in Gewahrsam genommen. Von dort wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 15-Jährige muss sich zusätzlich wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Polizei Gelsenkirchen erinnert daran, dass auch so genannte Elektrokleinstfahrzeuge, wie E-Scooter oder Trikes, über eine gültige Versicherung verfügen müssen. Fahrerinnen und Fahrer ab 14 Jahren können mit der gültigen Versicherungsplakette am Straßenverkehr teilnehmen. Bei Nichtbeachtung droht die Eröffnung eines Strafverfahrens.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

