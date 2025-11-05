PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Polizei stoppt überladenen Lkw

Gelsenkirchen (ots)

Ein etwa 7,5 Tonnen zu schwerer Sattelzug wurde durch Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Montag, 3. November 2025, auf der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord gestoppt. Der Sattelzug fiel den Spezialisten der Verkehrsdienstgruppe Sonderverkehr aufgrund seiner übermäßigen Ladung, einem breiten Kettenbagger mitsamt Zubehör, auf. Der Fahrzeugführer konnte bei der Kontrolle zwar eine Ausnahmegenehmigung für Schwertransporte vorweisen, da das Gespann nach Überprüfung auf einer Waage in Nähe der Uferstraße jedoch die zulässige Gesamtmasse überschritt, erlosch diese. Der 45-jährige Fahrzeugführer wurde mit seinem Sattelzug zu einem Parkplatz an der VELTINS-Arena begleitet. Hier musste er den Bagger und das Zubehör abladen und seine Fahrt ohne Ladung fortsetzen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

