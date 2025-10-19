PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Elsdorf (ots)

Hohe Sachschäden und zwei verletzte Autofahrer forderte ein Verkehrsunfall in Elsdorf-Heppendorf am Morgen des 18.10.2025.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 74-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus einem Wirtschaftsweg in Höhe des Sportplatzes auf die Kreisstraße 16 einbiegen. Dabei übersah er den PKW eines 35-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Heppendorf unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Beide Fahrer wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Durch die Polizei wurden vor Ort Spuren dokumentiert und eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 16 gesperrt.

Die Frage nach der Unfallursache ist Gegenstand der nun folgenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats. (tt)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 14:01

    POL-REK: 251016-1: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen

    Frechen und Pulheim (ots) - Kriminalprävention bietet Beratungsgespräche zum Einbruchschutz an Die Polizei fahndet nach zwei Einbrüchen in Häuser in Frechen und Pulheim zwischen Montag (13. Oktober) und Donnerstag (19. Oktober) nach unbekannten Tätern. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:13

    POL-REK: 251016-2: Zeugensuche nach Einbruch in Bürogebäude

    Bergheim (ots) - Mehrere Geschäftsräume betroffen Polizisten fahnden derzeit nach Unbekannten, die zwischen Dienstag (14. Oktober) und Mittwoch (15. Oktober) in ein Bürogebäude in Bergheim eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:43

    POL-REK: 251016-1: Täterduo überfällt Discounter - Zeugenaufruf

    Erftstadt (ots) - Herausgabe von Bargeld gefordert Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Männern, die zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein sollen. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwochabend (15. Oktober) einen Discounter in Erftstadt überfallen und eine Mitarbeiterin mit einer Machete bedroht zu haben. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren