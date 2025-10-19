Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Elsdorf (ots)

Hohe Sachschäden und zwei verletzte Autofahrer forderte ein Verkehrsunfall in Elsdorf-Heppendorf am Morgen des 18.10.2025.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 74-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus einem Wirtschaftsweg in Höhe des Sportplatzes auf die Kreisstraße 16 einbiegen. Dabei übersah er den PKW eines 35-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Heppendorf unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Beide Fahrer wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Durch die Polizei wurden vor Ort Spuren dokumentiert und eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 16 gesperrt.

Die Frage nach der Unfallursache ist Gegenstand der nun folgenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats. (tt)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell