Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251016-1: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen

Frechen und Pulheim (ots)

Kriminalprävention bietet Beratungsgespräche zum Einbruchschutz an

Die Polizei fahndet nach zwei Einbrüchen in Häuser in Frechen und Pulheim zwischen Montag (13. Oktober) und Donnerstag (19. Oktober) nach unbekannten Tätern.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Frechen alarmierte die Bewohnerin eines Reihenhauses an der Funkenstraße am Donnerstag gegen 19.45 Uhr die Polizei. Sie habe bemerkt, dass eine Kellertür geöffnet und das Glas der Tür eingeschlagen sei. Im Haus seien mehrere Schränke geöffnet gewesen. Ersten Ermittlungen zufolge sei zwischen Montagmittag, 12 Uhr und Donnerstagabend, 19.30 Uhr Bargeld und Schmuck entwendet worden.

Gegen 11.30 Uhr am Donnerstag alarmierte eine Zeugin die Polizei wegen eines Einbruchs in Pulheim-Stommeln. Sie habe das Haus im Bereich der Nagelschmiedstraße gegen 8 Uhr verlassen. Als sie gegen 11 Uhr zurückgekehrt sei, sei ihr aufgefallen, dass ein Fenster am Haus aufgehebelt worden war. Im Innern seien mehrere Schränke und Schubladen durchsucht worden.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten in beiden Fällen Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Sie haben die Möglichkeit, sich kostenfrei von den Experten der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. An folgenden Terminen nächste Woche sind unsere Sicherheitsberater auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Aachener Straße 581-587 in Frechen-Königsdorf ansprechbar: Montag, 20. Oktober 2025 von 10 bis 12 Uhr Donnerstag, 23. Oktober 2025 von 12 bis 15 Uhr

Oder melden Sie sich für eine unserer Gruppenberatungen in den ausgestatteten Beratungsräumen an. Auch für weitere Fragen und Tipps stehen Ihnen Experten der Kriminalprävention zur Verfügung. Eine Anmeldung für die Gruppenberatung ist grundsätzlich telefonisch unter 02271 81-4816 oder 02271 81-4818 erforderlich. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell