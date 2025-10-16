Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251016-2: Zeugensuche nach Einbruch in Bürogebäude

Bergheim (ots)

Mehrere Geschäftsräume betroffen

Polizisten fahnden derzeit nach Unbekannten, die zwischen Dienstag (14. Oktober) und Mittwoch (15. Oktober) in ein Bürogebäude in Bergheim eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter zwischen Dienstagnachmittag 17 Uhr und Mittwochmorgen 7.15 Uhr in das Gebäude an der Friedrich-Bessel-Straße durch ein Rolltor eingedrungen sein.

Alarmierte Polizisten stellten fest, dass die Einbrecher auf verschiedenen Etagen Büro- und Geschäftsräume aufgebrochen hatten. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

