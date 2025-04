Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende ist es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet gekommen.

Zwischen Freitag, 4. April, 19 Uhr und Samstag, 5. April, 2.20 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße in Rheydt verschafft. Sie entwendeten diversen Goldschmuck.

Am Samstag, 5. April, ist es zwischen 15.30 und 23.40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Hauptstraße in Rheydt gekommen. Die Einbrecher entwendeten zwei Kitten sowie diversen Goldschmuck.

An der Geistenbecker Straße verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag, 5. April, 16 Uhr und Sonntag, 6. April, 20 Uhr ebenfalls Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie entwendeten zwei Spielekonsolen, Bargeld und Schmuck.

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 5. April, 10.45 Uhr und Sonntag, 6. April, 0.45 Uhr in eine Wohnung an der Egerstraße im Stadtteil Heyden ein und entwendeten Bargeld.

In allen vier Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell