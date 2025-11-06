PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Essen nach Computerbetrug

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Polizei Essen bei einer Öffentlichkeitsfahndung. Ein Unbekannter hatte zwischen dem 16. und 19. Februar vergangenen Jahres durch Computerbetrug einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich verursacht, indem er mit erschlichenen Kontodaten unter anderem in Gelsenkirchen einkaufte. Nähere Infos und den Link zum Fahndungsportal finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei Essen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6153035

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen

