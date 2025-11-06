POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Essen nach Computerbetrug

Gelsenkirchen (ots) - Ein Rollerfahrer ohne Helm und mit ausgeschaltetem Licht erregte am Mittwochnachmittag, 5. November 2025, die Aufmerksamkeit eines Streifenteams der Polizei Gelsenkirchen. Der 18-jährige Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Virchowstraße in Ückendorf unterwegs, wo ihm die Beamten entgegenkamen. Als sich diese dazu entschlossen, den Fahrer aus Gelsenkirchen zu kontrollieren, bog er auf einen Fußweg ...

