Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkener fährt durch Drive-In-Schalter

Gelsenkirchen (ots)

Die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache war sicherlich kein Teil der Bestellung eines 25 Jahre alten Gelsenkircheners in einem Schnellrestaurant am Urban-von-Vorst-Weg in Buer. Eine Mitarbeiterin des Schnellrestaurants alarmierte am Freitag, 7. November 2025, gegen 1 Uhr die Polizei, als sie feststellte, dass der Kunde am Drive-In-Schalter offenbar alkoholisiert sein Auto führte. Die Beamten konnten den Fahrer eines Volkswagens noch auf dem Parkplatz antreffen und überprüfen. Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher positiv ausfiel. Der Gelsenkirchener wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

