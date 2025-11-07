PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkener fährt durch Drive-In-Schalter

Gelsenkirchen (ots)

Die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache war sicherlich kein Teil der Bestellung eines 25 Jahre alten Gelsenkircheners in einem Schnellrestaurant am Urban-von-Vorst-Weg in Buer. Eine Mitarbeiterin des Schnellrestaurants alarmierte am Freitag, 7. November 2025, gegen 1 Uhr die Polizei, als sie feststellte, dass der Kunde am Drive-In-Schalter offenbar alkoholisiert sein Auto führte. Die Beamten konnten den Fahrer eines Volkswagens noch auf dem Parkplatz antreffen und überprüfen. Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher positiv ausfiel. Der Gelsenkirchener wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:00

    POL-GE: Cannabisplantage in Mehrfamilienhaus sichergestellt

    Gelsenkirchen (ots) - Das Piepen eines Feuermelders führte am Mittwoch, 5. November 2025, zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus auf der Wanner Straße. Die Einsatzkräfte rückten in die Altstadt aus und verschafften sich zunächst einen Überblick über die in Rede stehende Wohnung. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand, jedoch hielt das Signal des Feuermelders an. Da ein Brand innerhalb der Wohnung ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:37

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Essen nach Computerbetrug

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Polizei Essen bei einer Öffentlichkeitsfahndung. Ein Unbekannter hatte zwischen dem 16. und 19. Februar vergangenen Jahres durch Computerbetrug einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich verursacht, indem er mit erschlichenen Kontodaten unter anderem in Gelsenkirchen einkaufte. Nähere Infos und ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:53

    POL-GE: Mehrere Autoaufbrüche in Schalke und Bulmke-Hüllen

    Gelsenkirchen (ots) - Zu mehreren Autoaufbrüchen kam es in der Nacht von Dienstag, 4. November 2025 auf Mittwoch, 5. November 2025 an der Ortsteilgrenze zwischen Schalke und Bulmke-Hüllen. Unbekannte verschafften sich bei insgesamt sechs Fahrzeugen Zutritt, die sich geparkt auf der Liboriusstraße, Dresdener Straße, Hammerschmidtstraße, Hertastraße und dem Pauluskirchplatz befanden. Die Diebe schlugen bei fünf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren