Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagmittag, 6. November 2025, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 13.15 Uhr über die Straße Darler Heide in Erle, als sie auf einen Porsche aufmerksam wurde. Auf der Rückbank saß ein Kind, allerdings ohne den vorgeschriebenen Kindersitz. Kurz darauf hielt der Fahrer in einer Nebenstraße an.

Als die Beamten den 31-jährigen Gelsenkirchener einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten und um Führerschein sowie Fahrzeugschein baten, reagierte er sofort ablehnend. Er ließ die Einsatzkräfte nicht ausreden, wurde zunehmend laut und aggressiv. In diesem Moment kam ein weiterer Mann hinzu.

Der 31-Jährige ging nun auf einen der Polizisten zu, der ihn zurückstieß. Der Gelsenkirchener nahm daraufhin eine kampfbereite Haltung ein und ging erneut auf den Beamten los. Ein weiterer Polizist brachte ihn daraufhin zu Boden, um die Lage zu beruhigen. Währenddessen hielt der hinzugekommene Mann den ersten Beamten fest, woraufhin dieser Pfefferspray einsetzte. Der 40-Jährige ließ daraufhin umgehend vom Beamten ab und flüchtete in ein angrenzendes Haus.

Die Beamten konnten den 31-Jährigen schließlich fesseln, durchsuchen und den Führerschein auffinden. Hinzugezogene Einsatzkräfte nahmen zudem die Personalien des 40-Jährigen im Wohnhaus auf. Auf medizinische Versorgung aufgrund des Einsatzes von Pfefferspray verzichtete der Gelsenkirchener. Gegen beide Männer leitete die Polizei Strafverfahren wegen Widerstands bzw. versuchter Gefangenenbefreiung ein.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

