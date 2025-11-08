PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Ein 15jähriger Essener wurde am Freitag, 07.11.2025, gegen 20:15 Uhr, in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen von einem Ladendetektiv bei einem Diebstahl angetroffen. Da sich der Minderjährige nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Der Tatverdächtige machte widersprüchliche Angaben zu seiner Person und führte die Beamten an der Nase herum. Zur Identitätsfeststellung wurde der 15jährige dann zur Polizeiwache Süd verbracht. Er verhielt sich weiterhin nicht kooperativ und leistete bei der elektronischen Maßnahme Widerstand, indem sich körperlich dagegen wehrte. Letztendlich wurde nach Androhung körperlicher Zwang angewendet und die Personalien des 15jährigen konnten eindeutig festgestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte in einer Hosentasche griffbereit eine Rasierklinge aufgefunden und sichergestellt werden. Der Vater des Tatverdächtigen konnte erreicht und ihm dessen Sohn übergeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

