PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhäuser gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Max-von-Laue-Straße in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 14. November 2025, 07:30 Uhr bis 14. November 2025 16:45 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zu zwei Einfamilien-häusern verschafft. Das Eindringen in die Gebäude erfolgte jeweils über ein Fenster. Die Tatobjekte wurden durch die Täterschaft durchsucht, aus einem der Objekte konnte Diebesgut erlangt werden.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04221-15590 Kontakt mit der Polizei in Delmenhorst aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 18:40

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Verkehrsunfall in Großenkneten-Döhlen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Eine bislang unbekannte Person ist am Freitag, 14. November 2025, in Döhlen von der Krumlander Straße abgekommen und hat erheblichen Schaden verursacht. Die Polizei hat ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen. In der Zeit von ungefähr 13:00 bis 14:40 Uhr war die Person mit einem Auto auf der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:08

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vier Personen bei Unfall in Großenkneten verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten sind am Freitag, 14. November 2025, gegen 09:50 Uhr, vier Personen verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden. Zur Unfallzeit wollte eine 79-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Mercedes aus der Straße "Nordholzkamp" in die Straße "Sager Esch" einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren