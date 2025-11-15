Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhäuser gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Max-von-Laue-Straße in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 14. November 2025, 07:30 Uhr bis 14. November 2025 16:45 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zu zwei Einfamilien-häusern verschafft. Das Eindringen in die Gebäude erfolgte jeweils über ein Fenster. Die Tatobjekte wurden durch die Täterschaft durchsucht, aus einem der Objekte konnte Diebesgut erlangt werden.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04221-15590 Kontakt mit der Polizei in Delmenhorst aufzunehmen.

