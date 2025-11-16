Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, um 20:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines VW-Touran in Stadland die B 437 aus Richtung B 212 kommend. Er beabsichtigte von dieser nach links in die Schweier Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 64-jährigen Fahrer eines VW-Polo, welcher die B 437 in Richtung B 212 befuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoße beider Fahrzeuge nicht verhindert werden. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Polo-Fahrer leicht und wurde zwecks medizinischer Versorgung ein Krankenhaus gebracht. Es wurde Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro verursacht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

