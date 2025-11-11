Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kupferdiebstahl(Oberleitung), Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck/ Kreiensen, Am Bahndamm (Bahn-Anlage)

Unbekannte Täterschaft entwendet in der Zeit vom 01.11.2025, 17:00 Uhr bis 08.11.2025, 14:00 Uhr von dem Gelände der DB in Kreiensen zwei Kabeltrommeln mit Kupferkabel(Oberleitung). Diese rollten sie auf das Gelände des dortigen Hundevereins, welches sie durch aufbrechen zweier Schlösser unbefugt betraten. Dort wurden die Kabelrollen abgerollt und die Kabel entwendet. Die leeren Kabelrollen wurden anschließend zurückgelassen. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Abtransport geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell