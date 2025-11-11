PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 85-jähriger lässt falschen Handwerker ins Haus

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Montag, 10.11.2025, 12.55 - 13.05 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte männliche Person verschaffte sich unter dem Vorwand Handwerksarbeiten im Badezimmer durchführen zu müssen, Zutritt zu der Wohnung eines 85-jährigen Mannes. Nach Verlassen der Wohnung stellte der Geschädigte fest, dass ihm Bargeld sowie weitere Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet wurden.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - ca. 180cm groß,
   - ca. 26 Jahre alt,
   - braune kurze Haare.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
