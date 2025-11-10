PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Fürst-Hardenberg-Straße, Freitag, 07.11.2025, 12.00 Uhr - Sonntag, 09.11.2025, 14.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters mittels unbekannten Gegenstandes gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Fürst-Hardenberg-Straße in Northeim. Innerhalb des Hauses werden sämtliche Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder um den genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

