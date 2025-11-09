PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schutz vor Wohnungseinbruchdiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 03.11.2025 - 09.11.2025

Polizei Einbeck setzt Anliegen der Bürger von Coffee with a Cop in die Tat um

In der Woche vom 03.11.25 bis 09.11.25 setzte die Polizei verstärkt auf Präventionsmaßnahmen i.S. Einbruchschutz im Stadtgebiet. Aus diesem Grund fanden jeweils in den Nachmittagsstunden Verkehrskontrollen an den Zufahrtstraßen der B3, L580 und der K 487 statt. Hauptaugenmerk der Beamten lag dabei auf Kontrollen auswärtiger Fahrzeuge, die mit mehreren Personen besetzt waren. In den frühen Abendstunden begrenzten sich die Kontrollen engmaschig auf das Stadtgebiet. Hierbei wurden insgesamt 187 Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert. Bei den überprüften Personen wiesen insgesamt 13 Personen polizeiliche Erkenntnisse in Bezug auf Eigentumskriminalität auf. Zwei Kraftfahrzeugführer standen während der Kontrollen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und müssen sich nun im Nachgang dementsprechend verantworten. Hinweise auf Straftaten, bzw. deren Vorbereitung konnten bei allen Kontrollierten nicht erlangt werden. In diesem Zusammenhang fanden die Kontrollen eher zur Verhinderung von möglichen Einbrüchen statt. Zeitgleich sprachen Polizeibeamte in unterschiedlichen Wohngebieten im Rahmen der Prävention etliche Anwohner an, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sensibilisierten diese insbesondere auf die dunkle Jahreszeit und damit einhergehender Einbrüche. Abschließend kann aus polizeilicher Sicht berichtet werden, dass es zumindest im o.g. Zeitraum zu keinerlei Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet gekommen ist. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Polizei nicht immer und überall zugegen sein kann und appelliert daher an die Bewohnerinnen und Bewohner, in Wohngebieten, aufeinander Acht zu geben und selbst für Schutzmaßnahmen vor Einbrüchen zu sorgen. Eine große Unterstützung dabei kann man bei der Polizei Northeim, dem dortigen Präventionsteam, erlangen, welches den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Polizei Einbeck will auch weiterhin, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, in unterschiedlichen Abständen, weitere Kontrollen zum Schutz der Bevölkerung durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 09.11.2025 – 16:27

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Northeim (ots) - Northeim (pel) Nordhäuser Weg, 08.11.2025, 15:22 Uhr. Am Samstagnachmittag kam es um 15:22 Uhr auf einem Parkplatz im Nordhäuser Weg in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Als Verursacher konnte ein 58-jähriger aus Northeim ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 16:08

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Kleinkraftradfahrer

    Northeim (ots) - Northeim, In der Fluth - 08.11.2025, 09.48 Uhr NORTHEIM (pel) - Am Samstag um 09:48 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Eine 74 Jahre alte Autofahrerin aus Northeim war auf der Häuserstraße aus Richtung Mauerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "In der Fluth" beabsichtigte sie, ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 15:46

    POL-NOM: Pkw überschlägt sich

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Kreisstraße 416, Samstag, 08.11.2025, 10.00 Uhr LINDAU (pel) - Am Samstag gegen 10.00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 416 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer aus Bovenden fährt mit seinem Pkw Suzuki die Straße von Gillersheim in Richtung Lindau. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach im Graben liegen. Die 33-Jährige ...

    mehr
