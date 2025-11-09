Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Kleinkraftradfahrer

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth - 08.11.2025, 09.48 Uhr

NORTHEIM (pel) - Am Samstag um 09:48 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde.

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin aus Northeim war auf der Häuserstraße aus Richtung Mauerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "In der Fluth" beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 62-jährigen Northeimer auf seinem Kleinkraftrad.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 62-Jährige stürzte und sich schwer verletzt. Er wird in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell