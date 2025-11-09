Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw überschlägt sich

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Lindau, Kreisstraße 416, Samstag, 08.11.2025, 10.00 Uhr

LINDAU (pel) - Am Samstag gegen 10.00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 416 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Fahrer aus Bovenden fährt mit seinem Pkw Suzuki die Straße von Gillersheim in Richtung Lindau. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach im Graben liegen.

Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und begibt sich vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell